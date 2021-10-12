За станом здоров'я Саакашвілі стежитиме спецгрупа медиків, - Мін'юст Грузії

Мін'юст Грузії звернувся до Міністерства охорони здоров'я з проханням створити багатофункціональну групу лікарів, які будуть відстежувати та аналізувати стан здоров'я ув'язненого експрезидента Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє "ЄП".

"Метою групи буде періодичне спостереження за станом здоров'я Саакашвілі та, за необхідності, надання рекомендацій", - заявили у Мін'юсті Грузії.

Також міністерство звернулося до глави парламентського комітету з прав людини та комітету з охорони здоров'я і соцзахисту з проханням проконтролювати захист прав Саакашвілі, а також Народного захисника Ніно Ломджарія.

"Наша мета - надати громадськості повну, вичерпну та об'єктивну інформацію про правовий статус і стан здоров'я засудженого/звинувачуваного Михеїла Саакашвілі", - зазначили у міністерстві.

1 жовтня Міхеіл Саакашвілі заявив, що таємно прибув до Грузії і опублікував відеозвернення з Батумі. Влада Грузії спочатку заявляла, що він не перетинав кордону країни і перебуває в Україні. Але ввечері заявили про затримання Саакашвілі. МЗС України викликало у зв'язку із затриманням посла Грузії.

Президент України Володимир Зеленський має намір домагатися повернення арештованого в Грузії Саакашвілі в Україну, оскільки у грузинського експрезидента є українське громадянство.

Після затримання Саакашвілі оголосив голодування і, за даними адвоката, за вісім днів схуд на 12 кілограмів.