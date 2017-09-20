За Венгрией декларацию по образовательному закону приняла и Румыния

Парламент Румынии принял декларацию относительно недавно принятого нашим парламентом закона "Об образовании" и надеется, что права национальных меньшинств в Украине будут соблюдены.

Обе палаты румынского парламента единогласно проголосовали за принятие декларации, сообщает "Слово и Дело" со ссылкой на "Укринформ".

"Парламент призывает к скорейшему урегулированию создавшейся ситуации, в духе сотрудничества и конструктивного диалога и с соблюдением европейских стандартов в области защиты национальных меньшинств, а также положений многосторонних и двусторонних соглашений, частью которых является Украина", - говорится в документе.

Украина готова направить на экспертизу в ЕС языковую статью закона "Об образовании"Гриневич заявила, что Украина готова направить в Совет Европы на экспертизу языковую статью закона об образовании, чтобы подтвердить отсутствие нарушений международных обязательств.

Согласно декларации, румынские депутаты "с тревогой и особым вниманием" наблюдают за событиями после принятия Верховной Радой нового закон "Об образовании", который якобы "ограничивает право на образование на родном языке для этнических румын, проживающих в Украине".

При этом в декларации говорится о том, что европейские стандарты защиты нацменьшинств, в частности, 400 тысяч румын, которые живут в Украине "являются фундаментом демократических преобразований, без которого невозможно продвигаться по пути европейской интеграции".

Также в документе говорится о том, что в ближайшее время в Украину прибудет группа румынских депутатов, чтобы обсудить пути урегулирования ситуации.

"Парламент Румынии подтверждает поддержку европейского курса Украины и выражает надежду, что в этом процессе будут соблюдены все международные стандарты защиты национальных меньшинств", - подытоживается в декларации.

Напомним, 19 сентября глава МИД Украины Павел Климкин растолковал своему румынскому коллеге смысл образовательного закона.

Ранее с парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением нового закона "Об образовании".