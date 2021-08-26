За взрывы у аэропорта в Кабуле взяло ответственность "ИГ"

"Исламское государство" (группировка, которая признана многими странами и международными организациями как террористическая и запрещена) взяла на себя ответственность за два взрыва, произошедших 26 августа в Кабуле, пишет Радио Свобода.

Первый прогремел у въезда в международный аэропорт, сообщает CNN со ссылкой на двух сотрудников Министерства обороны США. Второй - у отеля Barron, расположенного также недалеко от аэропорта. Информацию подтверждает представитель Пентагона Джон Кирби.

По информации телеканала "Аль-Джазира", в результате взрыва погибли 11 человек. Агентство Reuters, ссылаясь на источники среди талибов, пишет о 13 погибших. Среди них как минимум четверо военных США. Fox News сообщает, что взрыв осуществил террорист-смертник. По информации канала, трое американских военных получили ранения.

Точное количество жертв террористической атаки пока не названо.

На подступах к аэропорту находились тысячи афганцев, которые пытались попасть на эвакуационные рейсы из Кабула.

"Эти люди хотели безопасности и свободы. Это совершенно отвратительное нападение в чрезвычайно напряженной ситуации", - прокомментировала произошедшее канцлер Германии Ангела Меркель.

В середине августа контроль над Афганистаном установило запрещенное в России (признано в РФ террористическим) движение "Талибан". С момента начала эвакуации из аэропорта Кабула США и их союзники вывезли из страны около 90 тысяч человек, в том числе десятки тысяч афганцев, которым грозят репрессии со стороны талибов. Россия присоединилась к эвакуационным рейсам 25 августа. К 31 августа, как ожидается, американские военные покинут Афганистан, что, по всей вероятности, будет означать окончание эвакуационных рейсов.

Крым.Реалии RFE/RL

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