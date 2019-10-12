Заарештовані у США Парнас і Фруман працювали на Фірташа - ЗМІ

Затримані у США бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман, які пов'язані з адвокатом президента США Руді Джуліані, також працювали на українського олігарха Дмитра Фірташа, якого через обвинувачення у хабарництві хочуть екстрадувати до США.

Американські бізнесмени, яких заарештували у США за обвинуваченням у змові з метою шахрайства з фінансуванням виборчої кампанії, неправдивих заявах у Федеральну виборчу комісію і фальсифікації документів, працювали на українського бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це 11 жовтня написало агентство Reuters.

Зокрема, Лев Парнас працював перекладачем для адвокатів, що представляють інтереси Фірташа.

Але до того, як офіційно стати частиною юридичної команди українського бізнесмена, Парнас та Ігор Фруман працювали на Фірташа "в невизначеній ролі".

За даними співрозмовника агентства, Фірташ фінансував діяльність обох бізнесменів. Жодних деталей він не повідомив.

У коментарі Reuters особистий адвокат президента США Руді Джуліані, якого називають соратником затриманих бізнесменів, сказав, що Парнас і Фруман за останні два місяці до шести разів бували у Відні. Причини таких поїздок Джуліані назвати відмовився.

Агентство пише, що минулого місяця в інтерв'ю Reuters Парнас заявив, що Фірташа "підставили прокурори і дипломати США".

Він висловив думку, що Фірташ став жертвою "кліки", яка була причетною до замовчування корупції з боку [ексвіцепрезидента США] Джо Байдена і його сина в Україні.

22 липня вийшло спільне розслідування видання BuzzFeed і журналістського консорціуму з розслідування корупції та організованої злочинності OCCRP. У ньому йшлося, що Парнас і Фруман причетні до відкликання послині США в Україні Марі Йованович. У травні бізнесмени зустрілися з конгресменом- республіканцем Пітом Сешнсом, який невдовзі після цього написав держсекретареві Майку Помпео листа зі звинуваченнями на адресу Йованович. Сешнс і Джуліані стверджували, що дипломат у приватних розмовах висловлювала неповагу до чинної адміністрації США.

Окрім того, повідомляли, що Парнас розповів журналістам, як узимку 2019 року влаштував переговори Джуліані з колишнім генеральним прокурором України Віктором Шокіним по Skype. Потім за участю Фрумана і Парнаса було організовано дві зустрічі Джуліані з тодішнім главою ГПУ Юрієм Луценком, а також із його заступником Назаром Холодницьким.

Темою розмов були матеріали слідчих органів України про можливий зв'язок політичної діяльності кандидата у президенти США від Демократичної партії Джо Байдена і його сина Гантера в компанії Burisma, власником якої був міністр екології України часів президента Віктора Януковича Микола Злочевський.

За інформацією журналістів, у плани бізнесменів входила також організація контакту Джуліані із президентом України Володимиром Зеленським. Вони намагалися вийти на нього через українського бізнесмена Ігоря Коломойського, однак той відмовився виступити посередником, а в одному з інтерв'ю назвав їх аферистами. Ті у відповідь подали в Україні позов до суду на Коломойського з вимогою компенсації 200 млн грн моральної шкоди.

11 жовтня Парнаса і Фрумана взяли під арешт.

Фірташа затримали 12 березня 2014 року у Відні за запитом Федерального бюро розслідувань США. У Штатах бізнесмена підозрюють у підкупі індійської влади для отримання ліцензії на розролення родовищ титану.

25 червня 2019 року Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського бізнесмена до США. 16 липня міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер погодив видання Фірташа американській владі.

Американський юрист Джин Берд заявив, що в разі екстрадиції Фірташа до США йому загрожує понад 80 років в'язниці, якщо він не укладе угоду зі слідством. Бізнесмен подав апеляцію, екстрадицію відкладено як мінімум до кінця осені, повідомили в австрійському суді.