Задержанный сотрудник министерства энергетики Польши вероятно располагал информацией по «Северному потоку — 2»(wPolityce, Польша)

Интервью с сотрудником варшавской Академии военного искусства профессором Мареком Вжосеком (Marek Wrzosek)



— wPolityce. pl: Агентство внутренней безопасности задержало сотрудника одного из министерств. Марека В. подозревают в шпионаже в пользу России. Какого рода информация может больше всего интересовать россиян?

— Марек Вжосек: У каждого сотрудника министерства есть доступ к определенной информации, которая по соображениям государственной безопасности остается секретной. Человек, которого задержало Агентство, работал в министерстве энергетики, по всей видимости, он располагал сведениями на тему проекта «Северный поток — 2». Эта информация могла касаться позиции Польши по поводу нацеленных на блокирование этой инвестиции шагов, которые предпринимаются на международной арене. При помощи своего агента разведка другого государства может, например, проверять данные, которыми располагают иностранные спецслужбы. Следует также обратить внимание на то, что это не первая попытка завладеть информацией, в прошлый раз россияне пытались взять под свой контроль целый сектор.

— Что Вы имеете в виду?— Несколько лет назад много шума надела история с покупкой российской компанией «Акрон» акций польской Группы «Азоты». Российский гигант хотел получить химические предприятия и возможность влиять на процесс дистрибуции минеральных удобрений. Захват «Азотов» или получение рычагов воздействия на стратегическую политику Группы давал доступ ко всем контрагентам, с которыми она сотрудничает и претворяет в жизнь различные проекты на условиях кооперации или в качестве субподрядчика. Вся информация попала бы в руки потенциального покупателя «Азотов».

— В Вашей новой книге «Войны будущего» Вы пишите о новых аспектах конфликтов и современных типах вооружений. Какими современными военными технологиями располагает Россия?

— Я боюсь, что мы недооцениваем уровень российского технологического развития. Американцы и немцы сообщают, что их военные уже получили лазерные пушки. Испытания этого оружия прошли на немецком полигоне, на американских бронетранспортерах устанавливают лазерные системы. Думаю, аналогичные установки есть и у российских вооруженных сил. Россияне неоднократно демонстрировали современные вооружения, например, в ходе своей военной операции в Сирии. Они использовали авианосец и ракеты дальнего радиуса действия с системой самонаведения, которые способны пролететь тысячи километров и преодолеть противоракетную оборону. Это один из примеров того, что в российской армии появляются самые современные технологические решения.

— Вы пишете также о военных аспектах применения технологии чтения человеческих мыслей. Как это устроено?

— На основе записи мозговых волн ученые могут дать человеку оценку, например, сказать, насколько усердно тот способен выполнять свою работу, каков потенциал его обучаемости. Это прозвучит страшно, но благодаря этому у армии появится возможность производить отбор кадров, выяснять, какому человеку можно доверить то или иное задание, а какому — нет. Знание возможностей человеческого мозга или техник развития интеллектуальных способностей позволит отобрать людей, которые будут способны решать так называемые новые задачи.

— Что выступает самым грозным оружием в цифровом пространстве? Фейковые новости?

— Все зависит от того, кто является объектом нападения. Наиболее уязвимы люди, которых легко обмануть. Это видно на разных интернет-форумах, где появляются самые неожиданные реакции на появляющуюся информацию. Основная опасность состоит в том, что операции, проводимые в цифровом пространстве, сложно обнаружить. Контролировать информацию в интернете невозможно, так что об атаках мы узнаем уже постфактум. Ликвидировать этот элемент неожиданности нам не помогут даже современные технологии.

Томаш Пласкота