Задержанный во время митинга Навальный останется под стражей до 27 марта.

Задержанный в воскресенье, 26 марта, в Москве во время митинга российский оппозиционер Алексей Навальный останется под стражей до суда об административном правонарушении. Соответствующее заявление сделала пресс- секретарь российского политика Кира Ярмыш.

По полученным данным, суд состоится в понедельник, 27 марта.

"Оформлен административный арест до суда, суд состоится завтра", - рассказала Ярмыш Интерфаксу.

Стоит отметить, что Навального обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания (ст. 20.2 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает штраф в размере 1000 рублей либо 15 суток административного ареста.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в воскресенье, 26 марта, в Москве полиция задержала свыше 500 активистов. Большую часть задержанных обвиняют в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.