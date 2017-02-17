Загадочные отношения Трампа с Россией стали его ахиллесовой пятой, - Die Welt

Президент США Дональд Трамп неожиданно резко высказался в адрес России, чем сбил с толку экспертов по всему миру. Никто не может понять, как на самом деле американский президент относится к Владимиру Путину. Фактически каждый день возникают новые вопросы на тему, что же их все же связывает.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt, передает ZN.UA.

Если сравнивать заявления Трампа с его же словами во время избирательной кампании, то можно сказать, что его позиция сильно изменилась. До голосования в декабре он восхвалял Путина и не редко оправдывал Москву. А недавно Трамп сильно разозлил своих однопартийцев-республиканцев, когда во время интервью Fox News провел моральную тождественность между российской автократией и американской демократией. Такие слова совершенно не типичны для американского президента. Но Трамп также отметил, что не знает, удастся ли ему "поладить с Путиным". Тем временем из администрации нового президента США прозвучали и другие голоса.

Издание напоминает, как постпред США в ООН Никки Хейли раскритиковала Россию за агрессию против Украины и призвала вернуть под контроль Киева аннексированный Крым, пообещав сохранить санкции. А пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер несколько дней назад заявил, что президент Трамп ждет "от российского правительства деэскалации конфликта в Украине и возвращения Крыма".

"Сегодня это наиболее откровенная попытка представителей окружения президента США дистанцироваться от Москвы. Возможно это признак того, что Трамп столкнулся со значительно большим сопротивлением в вопросе отношений с Россией со стороны Сената, чем со стороны любой другой структуры", - говорится в статье.

Издание добавляет, что вероятно, что сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэхем не единственные, кто критикует отношение Трампа к России. Это делают и такие сенаторы, как Марко Рубио. Также руководители комитета Сената по вопросам разведки республиканец Ричард Бурр и демократ Марк Варнер объявили, что собираются провести более широкое расследование вмешательства России в выборы в США. "В Белом доме, похоже, осознали, что размытые отношения президента с Москвой стали ахиллесовой пятой новой администрации. Вероятно, что критические заявления Спайсера в адрес России - это попытка прикрыть их", - говорится в статье.

Издание отмечает, что если информация о возможных контактах людей из окружения Трампа с российскими спецслужбами подтвердится, и они действительно вели переговоры о вмешательстве в избирательную кампанию, это станет очень сильным ударом по легитимности президента США.

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