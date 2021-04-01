Загострення на Донбасі: війська США в Європі підвищили рівень бойової готовності до максимального

Європейське командування збройних сил США привело війська в бойову готовність найвищого рівня після загострення ситуації на сході України. Про це повідомляють провідні світові

"Європейське командування США підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між підтримуваними Росією сепаратистами і українськими солдатами в Донецькій області на сході України, ... а також початку нарощування російськими силами військової техніки уздовж кордону", - повідомляє Politico.

Як уточнює New York Times, Європейське командування збройних сил США на минулому тижні підвищило рівень спостереження з "можливої кризи" до "потенційно неминучої кризи" - найвищого рівня.

Відзначається, що раніше на цьому тижні генерал Тод Уолтерс, глава європейського командування США, підвищив рівень чергувань американських військових вдруге за кілька днів після того, як російські війська не змогли покинути прикордонний регіон України. Американські стратеги очікували, що війська покинуть цей район, приблизно за 30 миль від кордону з Україною, після завершення військових навчань 23 березня.

Американські оцінки того, скільки додаткових російських військ було відправлено до кордону, різняться. Один чиновник повідомив New York Times, що їх було близько 4000.

Напередодні Пентагон висловив стурбованість збройним конфліктом на сході України через повідомлення про скупчення російських військ уздовж кордону України і в Криму.

Минулої п'ятниці бойовики двічі відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців, четверо бійців загинули і ще двоє поранені.

Після цього Президент Володимир Зеленський звернувся до лідерів "нормандської четвірки" із закликом зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню.

Вже на цьому тижні лідери "норманді" провели розмову, але без Зеленського. За підсумками російська сторона звинуватила Україну в провокації і ескалації збройного протистояння в зоні ООС і у відмові від "виконання узгоджених в липні 2020 року в контактній групі "Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню".

Зі свого боку Меркель і Макрон закликали провести переговори в "нормандському форматі".