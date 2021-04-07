Захід повинен погрожувати санкціями, які завдають шкоди - Süddeutsche Zeitung

Російська військова демонстрація сили на кордоні з Україною має нарешті переконати ЄС зайняти чітку позицію та діяти разом із США щодо стримувальних факторів. Про це пише німецька Süddeutsche Zeitung.

Сім років тому те, що сталося, можна було уявити, але дуже малоймовірно. Найбільша держава на землі напала на свого сусіда на заході. Маючи спочатку замасковану військову силу, Росія взяла під контроль український Крим, анексувала півострів і почала війну на Донбасі з використанням нерегулярних військ.

Сім років - це короткий час, але цього було достатньо, щоб деякі люди забули причину санкцій проти Росії та жалюгідні стосунки між Заходом та керівництвом Москви. Вони шукають винних у Вашингтоні, Брюсселі та Берліні. Російське шоу військової сили на кордонах України зараз допомагає спогадам про стрибки. Перш за все, це змушує нас бачити те, що можна уявити.

Ніхто не повинен бути впевнений, що російський президент не хоче закінчувати розпочате у 2014 році. Після того, як Україна в цілому втрачена російською владою, Володимир Путін все ще має можливість збільшити свої земельні надбання, поліпшити доступ до Криму та закріпити поділ України проєкт «Новоросія» на сході України, який оживає. Путін може подумати, що зараз відповідний момент.

Світ перебуває у полоні пандемії корони, держави ЄС зайняті собою. Це також може пояснити, чому так мало уваги приділяється зростанню напруженості на російсько-українському кордоні.

Небезпека полягає в тому, що російське керівництво вважає, що наслідки нової атаки вже оцінені, тим більше що вони звикли до економічних витрат попередніх санкцій. Росія давно відмовилася від своїх відносин з ЄС, про що заявив міністр закордонних справ Сергій Лавров через принизливе ставлення до представника ЄС Жосепа Борреля під час його невдалої поїздки в Москву.

Зрештою, з Байденом в Білому домі у Заходу з'явився ще один шанс виступити єдиним фронтом. Тепер він повинен своєчасно дати зрозуміти, що для Росії ситуація може погіршитися. Слід загрожувати санкціям, які вразять російський енергетичний апарат та його економічну базу набагато сильніше, ніж попередні.

Стримування — це далеко не лише військовий інструмент, це також форма політичного спілкування. Якщо Німеччина і Франція зараз покличуть обидві сторони до стриманості, це навряд чи спрацює в Москві як серйозне попередження. Якщо Росія нападе на Україну, це, звичайно ж, буде кінцем «Північного потоку 2». Принаймні, це зараз слід чітко пояснити.