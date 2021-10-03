Захарова отметилась очередным резким заявлением, комментируя слова Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резким заявлением, комментируя высказывание украинского лидера Владимира Зеленского.

Она ответила на его слова о том, что Украина должна проводить "наглую" внешнюю политику.

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд", - написала Захарова в Telegram-канале.

Она отметила также, "украинские власти не могут предложить миру ничего из того, о чем заявлял Зеленский". Киев "решил действовать по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу", добавила Захарова.

О "наглой" внешней политике страны Зеленский заявил на встрече с депутатами правящей партии "Слуга народа". Такая политика, по его словам, помогает Украине делать большие шаги в области международного сотрудничества. Он также призвал украинских политиков быть еще более решительными в достижении своих целей.