Заходження американських есмінців у Чорне море скасовано - ЗМІ

США скасували заплановане на 14-те і 15 квітня проходження в Чорне море через протоку в Туреччині американських есмінців Roosevelt і Donald Cook. Про це 14 квітня повідомили турецькі й російські ЗМІ.

Видання Hurriyet написало про це з посиланням на американських дипломатів і зауважило, що рішення збіглося з розмовою президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна, яка відбулася 13 квітня. Двоє президентів обговорили низку питань, серед яких загострення ситуації на сході України.

Турецькому телеканалу NTV джерела розповіли, що про анулювання проходження в Чорне море есмінців Roosevelt і Donald Cook посольство США в Анкарі поінформувало МЗС Туреччини. Про інші дати для заходження кораблів ВМС США в Чорне море запиту поки не подавали, стверджує телеканал.

Про скасування проходження есмінців написало і російське "РИА Новости" з посиланням на джерело у МЗС Туреччини.

Американські кораблі мали бути неподалік берегів України в Чорному морі до 4-го та 5 травня