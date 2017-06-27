Законопроект о введении новых санкций против РФ был принят Сенатом США с нарушениями процедуры

У Трампа сделали громкое заявление о нарушениях в Сенате с законом о новых санкциях

Законопроект о введении новых санкций против России был принят Сенатом США с нарушениями процедуры, поэтому фактически документа нет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера, сделанное им во время брифинга для журналистов.

"Принятый Сенатом новый законопроект не прошел установленную процедуру. Я имею ввиду, что закона на данный момент нет", - заявил Спайсер.

При этом он ушел от ответа на вопрос, поддержит ли Белый дом новые санкции. Пресс-секретарь заявил, что для начала нужно дождаться текст документа.

Напомним, ранее стало известно о проблеме, связанной с законопроектом об усилении санкций в отношении России.