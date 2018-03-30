Закрытие генконсульства США в Петербурге повлияет на визовые операции

Закрытие генконсульства США в Санкт-Петербурге повлияет на визовые и консульские операции, заявила официальный представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Безусловно, это повлияет на визовые операции и консульскую деятельность", - сказала она журналистам.

Х.Нойерт напомнила, что консульство обслуживало российских граждан: предоставляло американские визы и проводило собеседования.

"Когда мы вынуждены закрывать наши объекты, когда мы вынуждены сокращать наш персонал, у нас меньше людей, которые могут ответить на эти вопросы", - отметила она.

"Нашим приоритетом должно быть, будь то там (в России - ИФ) или в любой другой стране, иметь дело с американскими гражданами в первую очередь. Таким образом, мы сможем работать, чтобы помочь американским гражданам. Это, безусловно, подрывает нашу способность делать это, но это всегда является нашим приоритетом", - добавила также представитель госдепа.

На вопрос журналиста о том, почему Россия решила закрыть генконсульство именно в Петербурге, Х.Нойерт сказала: "Я не могу ответить на этот вопрос. Вам следует спросить Россию, почему они выбрали Санкт-Петербург".

"Я не собираюсь сравнить одно с другим", - заявила она, отвечая на вопрос, равносильно ли закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге закрытию консульства в Сиэтле.