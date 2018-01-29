Замдиректора ФБР подал в отставку после критики Трампа - СМИ

После ряда заявлений со стороны президента США Дональда Трампа, а также представителей Республиканской партии, и обвинений в необъективности расследований замдиректор ФБР Эндрю Маккейб заявил о намерении оставить свой пост.

Об этом сообщило в понедельник американское информагентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые в ситуацией.

"Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб, который подвергся жесткой критике со стороны президента Дональда Трампа, подал в отставку", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Маккейб до весны будет находиться в отпуске, после чего официально уйдет на пенсию.

Маккейб возглавлял ФБР с мая по август прошлого года, когда президент Трамп уволил директора Бюро Джеймса Коми, возглавлявшего расследование относительно вмешательства России в президентские выборы США и возможном сговоре кампании Трампа с россиянами. Читайте также: ФБР раскрыло часть файлов по расследованию смерти "отца российской пропаганды"

Позднее президент Трамп выступил с жесткой критикой по отношению к Маккейбу, обвинив его в необъективности расследования относительно "писем Клинтона". На этой почве Трамп и республиканцы также поставили под сомнение роль Маккейба в расследовании роли России в президентских выборах в Соединенных Штатах.

В понедельник президент проигнорировал вопрос журналистов относительно отставки заместителя директора ФБР.

Эндрю Маккейб начал свою карьеру в ФБР в 1996 году и занимал руководящие должности в подразделении по борьбе с терроризмом, а также в Вашингтонском офисе.