Заместителем Помпео может стать американка с украинскими корнями - СМИ

После назначения Помпео государственным секретарем одну из высших должностей в Государственном департаменте США может занять американский политический деятель и эксперт по вопросам внешней политики Пола Добрянски, имеющая украинские корни, сообщило американское информагентство Bloomberg со ссылкой сразу на три источника.

"Администрация Трампа планирует номинировать Полу Добрянски, высокопоставленного дипломата во времена президента Джорджа Буша, на высокую политическую должность в Государственном департаменте",- говорится в сообщении.

Планируется, что Добрянски заменит Томаса Шеннона, который сейчас находится на второй по ранге позиции в американском внешнеполитическом ведомстве и уже заявил о намерении уйти на пенсию. Это решение подчеркивает, насколько быстро президент Трамп и Майк Помпео формируют новую команду в Государственном департаменте.

Ранее Добрянски работала на позициях специального посланника США в Северной Ирландии, а также заместителя государственного секретаря США в глобальных делах. Сейчас она работает старшим научным сотрудником Центра наук и международных отношений Белфер в Гарварде.

Пола Добрянски родилась в американской семье украинского происхождения. Ее отец, Лев Добрянски, много лет возглавлял Украинский конгрессовый комитет Америки (УККА). В украино-российском конфликте Добрянски заняла позицию бескомпромиссной поддержки и защиты Украины.

Напомним, в столице США, Вашингтоне состоялась церемония принятия присяги нового государственного секретаря Майка Помпео, кандидатура которого была утверждена в Сенате. Также стал известен график поездок свежеиспеченного государственного секретаря; Помпео в рамках первой рабочей поездки направится в Брюссель, где он будет представлять США на встрече глав МИД стран НАТО.

Экс-директор ЦРУ Майк Помпео должен был заменить на посту госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которого президент США Дональд Трамп уволил в марте.

С 1 апреля исполняющим обязанности председателя Государственного департамента стал первый заместитель государственного секретаря США Джон Салливан.

Республиканец Помпео неоднократно критиковал Москву и высказывался в поддержку Киева. Он называл Россию угрозой для Европы.

По материалам: Bloomberg