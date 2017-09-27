«Запад-2017»: Что пошло не так, когда Путин отрабатывал военные действия на границе с НАТО (Aftenposten, Норвегия)

Несколько неожиданных событий во время гигантских российских военных учений «Запад 2017» показали слабости новой военной машины Путина.

Командующий ВДВ России серьезно ранен

В первый день учений российские Воздушно-десантные войска лишились своего командования. Оно было выведено из строя одной российской семьей, ехавшей в своем автомобиле. Во время учений на Кольском полуострове командующий важными Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков был тяжело ранен, когда кортеж военных машин на большой скорости столкнулся с частной машиной.

Российское Министерство обороны сначала попыталось замолчать произошедшее. Спустя четыре дня в российских социальных сетях появились фотографии и видео этого события. Фотографии показали, что кортеж военного командования столкнулся, совершая опасный обгон.

Сердюков возглавлял российские части ВДВ во время аннексии Крыма в марте 2014 года. В качестве награды его назначили командующим ВДВ, которые играют очень важную роль в военных планах России.

Ошибочная атака вертолета

Следующий скандал произошел, когда российские ударные вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» выпустили ракеты по наземной цели. С этими вертолетами, благодаря которым Россия надеется занять лидирующие позиции на мировых рынках оружия, произошло что-то очень серьезное. Ракеты, согласно ряду источников, ударили по припаркованным автомобилям и ранили несколько человек.

«Сплошная пропаганда. Вертолеты произвели несколько эффективных воздушных атак», — заявило Министерство обороны России. Между тем, видео показывает эти ошибочные атаки.

Что было не так с Путиным?

Перед началом учений было сказано, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко так же, как и во все предшествующие годы, вместе проинспектируют «Запад 2017». Но их совместное инспектирование было отменено без какого-либо официального объяснения.

«Может быть, и хорошо, что мы были в разных местах, если бы упала бомба», — пошутил президент Белоруссии.

Российские и западные комментаторы считают, что Лукашенко хотел подчеркнуть, что дистанцируется от Путина и России.

Танки, которые не выдвинулись

В понедельник российское Министерство обороны заявило, что несколько подмосковных российских бронетанковых подразделений были приведены в боевую готовность, чтобы направиться через границу в Белоруссию для участия в учениях. В Минске это сообщение произвело впечатление разорвавшейся бомбы.

«Мы не ожидаем никаких дополнительных танков», — сообщило военное командование Белоруссии. Российские подразделения, задействованные в учениях, давно уже были доставлены в район учений в Белоруссии.

Демонстрации в Минске

Белорусские оппозиционные политики и активисты вышли к пограничным переходам на демонстрацию против танков, но ничего не нашли. Лишь спустя сутки официальный представитель белорусского Министерства обороны заявил, что все это было недоразумением. Российские СМИ считают, что со стороны Москвы все это было проверкой, чтобы посмотреть, как белорусы отреагируют на подобные сообщения.

В качестве ответа на критику со стороны НАТО о недостаточных возможностях ознакомиться с происходящим на учения были приглашены 90 международных обозревателей. У многих из них создалось впечатление, что на проведение учебных стрельб влияла экономия средств. Плохая погода и постоянный дождь превратили район учений в гигантское болото.

Перед началом и во время учений в результате анонимных телефонных угроз по всей России проводилась эвакуация людей. Российская служба безопасности сначала обвиняла в этом украинцев, затем ИГИЛ (организация запрещена в России) и, в конце концов, западных хакеров в Брюсселе. Другим объяснением может быть то, что российская служба безопасности сама делала все это, чтобы проверить готовность к обороне России, что являлось важной частью учений.

Ни один обозреватель из стран НАТО в Белоруссии пока не выступил с критикой учений.