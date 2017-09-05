«Запад-2017»: Секретный сценарий совместных учений (Белорусские новости)

О нем недавно проговорился Лукашенко. Кому не терпится, может сразу заглянуть в конец текста. Мы же пойдем к нему постепенно. В последнее время политики и аналитики многих стран часто высказываются о перспективах совместных российско-белорусских учений «Запад-2017» для судьбы Белоруссии и ее руководителя, для Украины и европейских соседей.

Молчит только Лукашенко. Сейчас есть смысл привести его высказывания о военном сотрудничестве двух стран, судьбе двух президентов и о перспективах этих учений в сознании Властителя Белоруссии.

А в Белоруссии деньги пахнут. Страхом

«Я прошу: дайте нам по российским ценам это оружие. А нам говорят: платите как все. Я говорю, ребята, похоже на то, что «вы давайте нас защищайте, но автомат я вам не дам, вы купите его, чтобы погибнуть за Россию». Вот вам элементарный абсурд в вопросах безопасности». (из интервью газете «Известия», 5 июня 2009 г).

«Вы что, считаете, что 10 миллионов человек, которые сегодня стоят щитом перед Москвой, — это что, бесплатно?.. Это не имеет цены!» (из интервью газете «Известия», 5 июня 2009 г).

«Когда нам надо было закрыть «дыру» в районе Бреста, в рамках противовоздушной обороны, я обратился к президенту России, говорю, у вас там под забором, в полном смысле этого слова, лежат установки С-300, которые вы сняли с боевого дежурства и бросили. Они, конечно, уже почти никуда не годны, но мы их восстановим, отдайте нам. «Да, разберемся», — в ответ. Разобрались: «Нет, не можем отдать, можем только продать». Я говорю: «Ну, как продать, ну, мы же берем их для того, чтобы вас защитить, и потом они же все равно сгниют, через год ничего от них не останется». — «Нет, надо заплатить». И что вы думаете, торговались. За 15 миллионов долларов! Я вынужден был взять деньги из бюджета и выкупить эти установки. Заплатить за модернизацию. И сегодня они стоят на боевом дежурстве под Брестом». (пресс-конференция для российских журналистов, 12 октября 2007 г.)

Первым делом самолеты, ну а денежки потом

Первое официальное упоминание о планировании создания российской авиабазы в Белоруссии прозвучало из уст министра оборона Белоруссии в 2013 году. Министр обороны Белоруссии Юрий Жадобин на встрече с журналистами 28 августа 2013 г. сообщил, что Вооруженные силы прекратили эксплуатацию самолетов Су-27… Жадобин заявил, что в стране впервые появится авиабаза России. Объект будет находиться в Лиде и начнет функционировать уже в 2013 году. Сотрудничество ведется в рамках выполнения межправительственного соглашения об укреплении военной составляющей Союзного государства.

Министр обороны не мог без санкции Лукашенко сделать подобное заявление. То есть Лукашенко планировал создание такой авиабазы. Планы по созданию российской авиабазы в Белоруссии озвучивал в октябре 2014 года генерал-полковник армии России Виктор Бондарев. Он заявлял, что в белорусском Бобруйске в 2016 году появится авиабаза, где будут размещены российские истребители Су-27. Но эти планы озвучивались до оккупации Крыма.

19 сентября 2015 года информационное агентство ТАСС во время президентских выборов в Белоруссии сообщило:

«Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение между РФ и Белоруссией о создании на территории республики российской авиационной базы. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Поручить Минобороны РФ провести с участием МИД России переговоры с Белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени Российской Федерации указанное соглашение».

Лукашенко публично отверг план создания в Белоруссии российской авиабазы. Он среагировал на распоряжение Путина через две недели — 6 октября 2015 года. Вот как об этом сообщает государственное агентство БЕЛТА:

«Речи о том, чтобы разместить российскую авиабазу на территории Белоруссии, никогда не велось. Об этом заявил сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на вопросы представителей трудовых коллективов и жителей Минского района во время посещения нового участка второй Минской кольцевой автодороги.

«Я наблюдаю в последнее время вопли нашей оппозиции по поводу размещения российской авиабазы на территории Белоруссии. Я ничего об этом не знаю. Человек, который должен принимать это решение, — я об этом ничего не знаю». <…> «Нам не надо база сегодня. Тем более, военно-воздушные силы. Нам нужны определенные вооружения. О чем я публично тоже говорил Путину и раньше Медведеву»

«Они перегнали четыре самолета в Барановичи, россияне в Белоруссии отработали. Я думал: отработали, и хорошо, оставят эти самолеты. Нет, забрали, давай базу. Зачем? Все уже отработано, все нормально с точки зрения военных, пусть служат дальше — русский человек и белорус в одном самолете. Нет, забрали — давай базу». (На встрече с представителями СМИ и общественности, 3 февраля 2017 г.)

Кому «Полонез» печален, а ему за счастье

Лукашенко: «У нас сегодня счастливый день в плане безопасности и обороны. Нашим военным за те скудные деньги, которые им дали, удалось разработать и испытать уже сегодня созданное в Белоруссии ракетное вооружение. Осуществлен пуск ракетных комплексов… Испытания прошли очень успешно». (на рабочей встрече с премьер-министром, 16 июня 2016 г.)

А при создании системы залпового огня белорусами отношения в этой области с Россией выглядели не оптимистически. Вот как оценивал эти отношения сам Лукашенко в день президентских выборов 11 октября 2015 года: «Если бы Россия нас подкрепила ракетным вооружением, нам не надо было бы создавать, тратить огромные деньги для создания таких систем ракетных, как «Полонез»… Мы вынуждены были это сделать. Мы сделали это без России. Хотя я тоже просил Российскую Федерацию: вы нам помогите, чтобы у нас были свои системы… Сегодня мы работаем над другими системами, которые сегодня сделают невозможной войну против Белоруссии».

Беспокойство Кремля

«Может, беспокоятся, (в Кремле) что мы действительно на Запад уходим, чтобы подкинуть эту тему (размещения авиабазы), чтобы Запад начал у нас спрашивать или сомневаться в том, что мы с ними хотим нормализации отношений?» (посещая новый участок второй кольцевой дороги, 6 октября 2015 г.)

Европейцы кошмарили дезой

«И тут не могу не отметить одну вещь: посмотрите на честность наших европейских коллег, какова была их реакция на «Запад-2017», пока я не начал каждый день говорить и успокаивать, что никто сюда не введет войска. Нас уже стали пугать, что войска введут, меня свергнут, страну перевернут и включат в состав известного государства. И для чего это делается? Чтобы разорвать наше военно-политическое единство с Россией». (выступая с ежегодным посланием, 21 апреля 2017 г.)

Секретный план перевербовки армии России

«Не дай бог, с запада или с востока, ступит кованая нога, мы первыми пойдем защищать свою землю. Говорю как главнокомандующий Вооруженными силами. Вот они (министр обороны и представители армейского руководства) сидят. Мы с ними первыми пойдем… Нас пугают: завтра здесь Путин придет, нас захватит. Если придут, мы будем бороться. Еще неизвестно, на чьей стороне будут российские солдаты, если придут в Белоруссию. А я знаю, на чьей. Так что не пугайте». (выступая с ежегодным посланием, 22 апреля 2014 г.)

«Если кто-то думает, что уже несколько тысяч вагонов загрузили и нас оккупируют, Россия вводит сюда свои войска — не будьте вы наивными. Что, Россия вообще уже с глузду съехала и не умеет воевать? Как же можно воевать на железнодорожных платформах? То, что будут войска сюда введены, то ровненько они отсюда и уйдут. Сегодня даже не оговаривается такой ситуации. Войска высадят где-то возле полигона, разобьют лагерь, там будет мизер боевых припасов — только чтобы отстрелять по мишеням, остальное — холостые боеприпасы. Все под контролем». (На встрече с представителями СМИ и общественности, 3 февраля 2017 г.)

Секретный сценарий учений «Осень патриархов»

«Да успокойтесь — у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим. Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят». (на встрече с послом Армении, 28 марта 2017 г.)

Владимир Подгол