"Запад-2017": Тревогу вызывают масштабы и непредсказуемость учений - эксперт

Наибольшее беспокойство на Западе в контексте проведения российско- белорусских военных учений "Запад-2017" вызывает их непредсказуемость и масштабы.

Об этом в комментарии Укринформу заявил заместитель председателя исполнительного Совета Евроатлантического общества в Варшаве, бывший посол Польши при НАТО Ежи Мария Новак.

"НАТО критически оценивает масштабы, величину, непредсказуемость, отсутствие транспарентности в российско-белорусских действиях, но рассчитываем, что Россия не пойдет ни на какие провокации. Без сомнения, это является элементом политического давления на восточный фланг НАТО и Украину, что недопустимо", - подчеркнул Новак.

Стратегической проблемой для региона он назвал факт, что военный потенциал России втрое больше, чем у стран восточной Европы, включительно с Украиной. Впрочем, если сравнивать возможности российской армии с НАТО в целом, то здесь преимущество Альянса очевидно - в 4-6 раз.

Новак отметил, что на Западе никто не знает настоящего характера учений, но ранее - в 2009 и 2013 годах, они имели наступательный характер. Он отметил, что не следует забывать, что во время этого рода учений в 2009 году Россия даже отрабатывала ядерный удар по Варшаве.

"В связи с этим мы недовольны тем, что Россия и Беларусь не полностью выполняют положения Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности 1990 года. Россия также не выполняет требования соглашения об обычных видах вооружений 1990 года", - констатировал эксперт. Читайте также: Климкин про Запад-2017: МИД моделирует с партнерами ответы на возможные угрозы

Новак подчеркнул, что заверениям представителей Беларуси об оборонительном характере "Запад-2017" нельзя доверять, поскольку все хорошо понимают, что позиция Минска "не будет решающим фактором в этих учениях".

Польский эксперт отметил, что трое наблюдателей от НАТО на этих учениях - это очень мало, что противоречит положениям Венского документа о мерах по построению доверия и безопасности.

"Понятно, что эти трое наблюдателей не смогут нормально сориентироваться в ситуации на месте", - подчеркнул Новак.

Он напомнил, что в связи с этими учениями Польша приняла дополнительные меры безопасности - ввела с 1 по 30 сентября запрет на воздушное движение для гражданских самолетов возле границ с Россией и Беларусью на глубину до 30 км.

По его словам, Польша не хочет каких-либо инцидентов возле своих границ, но в случае возникновения чрезвычайных ситуаций будет вынуждена на "соответствующие шаги". Новак добавил, что особое беспокойство вызывает возможность вооруженных инцидентов в районе Балтийского моря или в воздушном пространстве возле польских границ.

Как сообщалось, российско-белорусские учения "Запад-2017" стартуют 14 сентября и продлятся до 20 сентября.