Запад поставлен перед сложным выбором (Diena, Латвия)

Несколько дней назад официально стало известно, что Турция решилась приобрести российские системы противовоздушной обороны С-400 и перечислила первый авансовый платеж. Нюансы сделки, естественно, не разглашаются, но предположительно ее общая сумма может составить 2,5 миллиарда долларов США.

Это первый случай, когда о приобретении произведенных в России стратегических вооружений (хотя это еще и не совсем свершившийся факт) объявляет государство-член Североатлантического альянса. Несмотря на то, что С-400 по важнейшим параметрам значительно превосходят все аналоги, их потенциальное использование странами НАТО до сих пор считалось невозможным, потому что эти системы производит потенциальный противник альянса. Даже если удастся решить проблему совместимости со стандартами армий НАТО, для использования С-400 необходимы специалисты, обучить которых может только Россия, а также техническое обслуживание, обеспечить которое опять же может только Россия.

В результате любая страна, которая приобретет системы противовоздушной обороны в России, в большей или меньшей степени (в зависимости от того, какая им будет отведена роль в охране воздушного пространства) доверит свою безопасность Москве. Это, в свою очередь, уже вопрос не о желании генералов приобрести лучшее из доступного конкретного вида вооружений, а о стратегическом выборе государства.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана достаточно причин для недовольства западными странами, в особенности США. Анкара считает, что именно США стояли за попыткой государственного переворота в 2016 году, и, что очень важно, Турции создает проблемы оказываемая Вашингтоном поддержка сирийским и иракским курдам, что усиливает стремление турецких курдов к независимости. Имеется также перечень менее важных причин, одна из которых промедление США с поставкой Турции отдельных видов вооружений. Хватает проблем и в отношениях Турции с Европейским союзом, который ясно дал понять, что склонность Эрдогана и его сторонников к авторитаризму Европе, мягко говоря, несимпатична.

Правда, не царит идиллия и в отношениях Турции и России, в особенности после 2015 года, когда над Сирией был сбит российский военный самолет, и отношения двух стран пережили драматичное ухудшение. Однако в этом случае перевес одержала экономика и, наверное, определенная идеологическая близость, по причине которых Анкара, несмотря на все противоречия, продолжала по большому счету демонстративно наращивать сотрудничество не только с Россией, но и с Китаем и Ираном. Это заставляет все чаще упоминать Турцию, как одно из государств-потенциальных участников продвигаемого Китаем и Россией Большого Евразийского геополитического проекта.



В данное время эта тенденция достигла точки, от которой обратного пути может и не быть, и Запад поставлен перед сложным выбором: ради геополитических интересов, по меньшей мере, частично уступить требованиям Анкары или усилить давление на Эрдогана, что чревато дальнейшим ухудшением отношений, в том числе и возможным уходом Турции из НАТО, а в более отдаленном будущем — из сферы влияния Запада.

Андис Седлениекс