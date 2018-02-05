Западные банки хотят закрыть счета лиц из "кремлевского доклада"

Несмотря на то, что список из 210 политиков, чиновников и олигархов не санкционный, входящие в него люди считаются "токсичными", полагают аналитики

Некоторые иностранные банки якобы призвали российских граждан из списка в "кремлевском докладе" закрыть у них свои счета. Об этом у себя в Facebook сообщил российский оппозиционный политик Михаил Касьянов.

Бывший соратник убитого неподалеку от Кремля Бориса Немцова говорит о неназванных трех соотечественниках из списка Минфина США.

"Прошло всего два рабочих дня, но уже несанкционный список начинает работать. То, что уже знаю: три его фигуранта получили просьбу от уважаемых зарубежных банков закрыть свои счета", - пишет лидер Партии народной свободы (бывшая РПР-ПАРНАС).

Кроме того, утверждает Касьянов, одного из них "даже попросили забрать сына из швейцарской школы на обучение в Россию".

Сообщение политика прокомментировал бывший депутат Госдумы РФ, также оппозиционер Дмитрий Гудков. "Да, подтверждаю", - написал он.

Официального подтверждения этой информации нет.

30 января 2018 года Минфин США обнародовал список российских политиков, топ-чиновников и олигархов, которые так или иначе связаны с президентом РФ Владимиром Путиным. В перечне - 114 чиновников и 96 олигархов (каждый из которых владеет активами от $1 млрд и выше). Список не является санкционным, за исключением тех лиц, кто ранее попал под ограничительные меры США.

Позднее в американском Минфине заявили, что санкции предусмотрены секретной частью доклада.

В то же время сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд, выступавший одним из консультантов при составлении списка, утверждает, что документ был составлен экспертами правительства США, однако "в последнюю минуту" этот список якобы был подменен неким высокопоставленным чиновником.

Для удобства украинские и российские СМИ называют список "кремлевским докладом", на Западе более распространен вариант "список Путина".