Запуск самой маленькой ракеты-носителя был прерван учеными

По техническим причинам специалисты JAXA решили не зажигать вторую ступень ракеты-носителя, ракета упала в море

Полет самой маленькой в мире ракеты-носителя SS-520, снабженной сверхмалым спутником, завершился неудачно. Об этом со ссылкой на представителей JAXA сообщает телеканал NHK.

Специалисты японского космического агентства были вынуждены прервать полет SS-520 из-за технических неполадок.

По словам ученых японского космического агентства, спустя некоторое время после запуска, они не смогли получать данные, демонстрирующие состояние ракеты.

NHK отмечает, что специалисты JAXA решили не зажигать вторую ступень ракеты- носителя, полет SS-520 был прерван, ракета упала в море.

Как сообщалось, SS-520 была запущена в 08:33 по местному времени (02:33 по киевскому времени) в воскресенье, 15 января. Ракета была снабжена сверхмалым спутником. Ученые предполагали, что он будет выведен на орбиту.

Высота спутника составляла всего 35 см. Диаметр самой ракеты равнялся 52 см., ее вес был 2,6 тонны

Напомним, Falcon 9 успешно вывела на орбиту 10 спутников.