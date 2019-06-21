Защищать страны Балтии придется Польше (Wirtualna Polska, Польша)

Способа, которым сейчас можно было бы полностью отразить российский конвенциональный удар по странам Балтии, не существует. Польские вооруженные силы, по всей видимости, не смогут в первые дни конфликта оправдать ожидания американцев, а россиянам удастся занять не только Литву, Латвию и Эстонию, но и часть Польши.

Практически сразу же после вступления в НАТО Варшава начала добиваться американского военного присутствия в нашей части Европы. На эти старания всерьез обратили внимание только после нападения России на Украину. Решение о размещении в Польше примерно 4 тысяч американских военных стало переломным, однако, чувство неудовлетворенности осталось, поскольку наше руководство хотело не только увеличения численности контингента, но и появления у нас военной инфраструктуры, надеясь, что это укрепит польско- американские связи в оборонной сфере.

Особую поддержку в обществе нашла идея создания в Польше "Форта Трамп", которую представил президенту США Анджей Дуда (Andrzej Duda). Концепция наращивания военного присутствия стала предметом продолжавшихся не один месяц польско-американских переговоров, хотя изначально было ясно, что о создании постоянной базы по образцу тех, что появились в Европе в годы холодной войны, речи не идет.

Подписанная 12 июня 2019 года декларация об увеличении численности войск США в Польше вписывается в этот тренд. Согласно ней, к находящимся у нас 4, 5 тысячам военнослужащих из бронетанковой бригады добавится еще тысячу человек, благодаря чему удастся развернуть передовой штаб дивизии с подразделениями поддержки.

Последние недели показали, что как польские СМИ, так и наши политики до сих пор не понимают, что думают американцы о нашем регионе. Между тем осознание того, каким видят американцы укрепление восточного фланга, какие цели они ставят и чем при этом руководствуются, позволило бы не только приблизить наши ожидания к реальности, но и упрочить польскую переговорную позицию. Помочь разобраться в теме могут три доклада, подготовленные для американской администрации двумя ведущими аналитическими центрами: "Корпорацией РЭНД" и Центром стратегических и бюджетных оценок.

Россия в американской политике

Доклад первого под названием "Как измотать Россию: конкуренция с выгодных позиций" предлагает 47 (как военных, так и экономических, геополитических и технологических) инструментов, которое может использовать американское руководство, чтобы ослабить позицию Москвы.

Только три пункта из этого списка касаются непосредственно "укрепления восточного фланга": увеличение численности американских сухопутных сил в Восточной Европе, развитие военного потенциала членов НАТО и размещение дополнительных войск Альянса вблизи границы с Россией. Более того, они не входят в число восьми самых перспективных предложений, то есть таких, которые позволяют добиться максимальных результатов при минимальных затратах.

Вместо этого в докладе можно прочесть об увеличении объема производства энергоносителей в США, инвестициях в беспилотные аппараты дальнего радиуса действия, ужесточении экономических санкций или о наращивании присутствия американского флота в Атлантическом океане. Следовательно, американцы не считают укрепление сухопутных сил НАТО средством, которое в долгосрочной перспективе сможет удержать Россию от ведения агрессивной политики. Это, конечно, не означает, что присутствие американских войск в Польше для них - лишь политический ход. Авторы доклада констатируют, что хотя вооруженные силы США не способны одним своим присутствием ослабить Москву, им предстоит сыграть ключевую роль, поскольку Россия не обладает другими инструментами, с помощью которых она могла бы добиться от других стран принятия конкретных политических решений, кроме многочисленной и опасной сухопутной армии, спецслужб мирового уровня и ядерного оружия.

В связи с тем, что самим американцам Москва навредить не может, с последствиями шагов США на глобальной арене рискуют столкнуться американские союзники, которые находятся поблизости от России. Значит, чтобы не уронить свой авторитет в их глазах, Вашингтону придется принимать превентивные меры. Ими, в свою очередь, могут стать только укрепление потенциала союзнических стран и наращивание американского военного присутствия.

Доклад "Корпорации РЭНД" показывает, что отношение американцев к восточному флангу НАТО связано с их целями в более масштабной игре. Это для них один из театров действий против России, а его значение зависит от текущего политического контекста. Насколько много внимания США уделяют нашему региону, зависит не только от действий Варшавы или даже Москвы, но и от того, что происходит в глобальной политике в целом.

Сколько американских военных нужно на восточном фланге?

Следует внести ясность: американцы не считают присутствие своих сил на восточном фланге НАТО задачей второстепенной. На эту тему высказался влиятельный Центр стратегических и бюджетных оценок, который подготовил доклад "Укрепление обороны восточного фланга НАТО". Документ описывает, как выглядит американское присутствие в Восточной Европе сейчас, и предлагает нарастить его, чтобы обрести реальный потенциал для отражения возможных атак со стороны РФ.

Как будет выглядеть такой конфликт? Россия, делают вывод авторы доклада, обладает на восточном фланге таким перевесом, что она с большой степенью вероятности успеет захватить полностью или частично страны Балтии и, возможно, какие-то регионы Польши, прежде чем войска НАТО будут переброшены на фронт.

Сделав это, она сможет закрепиться в занятых районах в том числе, задействовав системы ограничения и воспрещения доступа и маневра. Таким образом, попытка отбить захваченные территории обернется затяжными военными действиями, которые могут привести к большим потерям в людях и технике. В итоге некоторые члены Альянса начнут колебаться, а агрессор добьется одной из своих целей: пошатнет единство НАТО и покажет, что существовавший в Европе международный порядок, не работает.

Эскалация конвенциональных военных действий повышает риск применения ядерного оружия, а это тем более может склонить членов Альянса отказаться от активных действий и начать поиск политических решений. Иначе говоря, они будут готовы пойти на уступки Москве. Авторы доклада делают вывод, что предотвратить такое развитие событий можно только одним способом: увеличив численность сухопутных сил США в Европе, а одновременно повысив боеспособность армий стран региона. О каких странах идет речь? В документе упоминаются только польские вооруженные силы.

В рамках наращивания американского присутствия предполагается разместить в Польше командование дивизии, подчинить ему находящиеся на европейском континенте подразделения и создать такое количество новых, чтобы довести ее численность до полной (в таком случае число американских военных у нас должно увеличиться в три раза). Все новые подразделения следует, по мнению авторов доклада, разместить на польской территории. Это означает, что в первый день конфликта ВС США смогут отправить в бой такое количество сил, которое соответствует примерно 25% потенциала польских сухопутных войск. Одновременно в Европе должно находиться оснащение для командования корпуса и второго дивизионного командования, которые бы занялись управлением прибывающими в регион военных действий подразделениями.

Декларация, подписанная 12 июня 2019 года в полной мере учитывает содержащиеся в докладе рекомендации. В ней как раз идет речь о самом важном шаге, то есть о размещении в Польше командования дивизии и подразделений поддержки. Командованию будет подчиняться как находящаяся в Польше бригада, так и силы, которым предстоит пользоваться хранящейся на польской территории техникой. Это шаг в направлении наращивания потенциала американских сил в Европе до уровня полной дивизии.

Американский военный медик на учениях в ПольшеСледует, однако, понимать, что в докладе идет речь о неком идеале (по крайне мере с точки зрения американской армии), а как будет выглядеть ситуация в реальности, зависит от политической обстановки и финансовых возможностей. Сейчас США концентрируют внимание на так называемых энейблерах, то есть силах, которые позволяют в случае возникновения кризиса подключиться к операции. Именно в этом контексте следует рассматривать размещение в Польше командования дивизии: оно станет своего рода катализатором для действий других, находящихся сейчас в Америке, линейных подразделений.

В докладе содержатся также рекомендации по дальнейшему развитию польских вооруженных сил. Они сводятся к одному тезису: следует делать ставку на качество, а не на количество войск. В первую очередь нужно продумать, как обойти российскую систему ограничения и воспрещения доступа, чтобы обеспечить нашей армии пространство для маневра в случае возникновения конфликта. Кроме того, необходимо обеспечить защиту польским системам командования и управления огнем, обезопасить тылы при помощи войск территориальной обороны и расширить саперные части. Одновременно Польше следует увеличить запасы военных материалов и отказаться от использования советской техники, которая еще помнит времена Организации Варшавского договора.

Страны Балтии

Литва, Латвия и Эстония упоминаются в докладе о наращивании потенциала восточного фланга НАТО несколько раз, однако об их подготовке к конфликту с Россией в нем не говорится. Это не случайность. Способа, при помощи которого можно полностью отразить ее конвенциональный удар по этому региону, сейчас не существует.

Именно от такой идеи отталкиваются авторы подготовленного "Корпорацией РЭНД" доклада "Сдерживание российской агрессии в странах Балтии". Исходя из того, что традиционными методами отразить нападение невозможно, они предлагают обратиться к альтернативным решениям, а именно подготовить вооруженные силы этих государств к ведению боевых действий в тылу врага. Американские эксперты рекомендуют создать там в целом тысячу ячеек движения сопротивления, выполняющих разные задачи. Около 400 должны быть способны атаковать тылы российской армии, а оставшимся 600 предстоит заняться сбором разведданных для сил НАТО и ведением информационной войны. Эти подразделения следует снабдить оружием и военным снаряжением (компьютерная техника и средства связи), которые позволят им действовать в условиях партизанской войны. Их членам придется также выполнять задачи в рамках конфликта, не достигающего порога войны, в особенности если Россия обратится к испытанным на Украине методам, и мы увидим хакерские атаки, "зеленых человечков" или операции с использованием дронов. Боевые ячейки должны состоять из служащих специальных подразделений и национальной гвардии, а небоевые - из гражданских лиц.

Ячейки сопротивления, ослабляя россиян и заставляя их рассредоточиться, помогут регулярным войскам отражать удары, а также, атакуя тылы российской армии и собирая разведывательные данные, позволят свободнее действовать прибывшему подкреплению, состоящему из сил НАТО. Кроме этого в их задачи будет входить укрепление морального духа населения стан Балтии и сообщение миру о том, что его воля к сопротивлению не сломлена. Это повысит шансы на то, что другие члены НАТО окажут региону политическую поддержку и придут ему на помощь.

Из доклада следует, что американцы считают перспективу захвата Россией Прибалтики в первые дни конфликта весьма вероятной вне зависимости от того, какие ответные шаги предпримет Альянс. Так что рекомендации для этого региона касаются не, как в случае Польши, развития конвенциональных сил, а наращивания потенциала, который поможет отбить его территорию.

Мы обречены на сотрудничество

К сожалению, из-за того что наши соседи располагают весьма скромными силами, ответственность за обеспечение безопасности региона ляжет в первую очередь на Польшу. Американцы, конечно, хорошо экипированы и обучены, но по географическим и финансовым причинам они не могут взять эту задачу на себя, и поэтому рассчитывают переложить ее на польскую армию. Доклады рисуют образ объединенных польско-американских сил, пробивающихся через так называемый Сувалкский коридор, чтобы освободить Литву, Латвию и Эстонию.

Польша и США по-разному воспринимают ситуацию в целом. Это связано с тем, что Варшава видит в России непредсказуемого соседа, который дестабилизирует обстановку в регионе и угрожает польской безопасности, а Вашингтон считает ее угрозой тому миропорядку, который создали и хотят сохранить американцы.

При этом не следует забывать, что Россия - не единственная и даже не самая опасная страна, проводящая подобную политику, ведь есть еще Китай. Так что американцы, конечно, придают значение сдерживанию российских поползновений, но не включают эту задачу в число своих приоритетов, а для нас она имеет первостепенную важность.

Какие из этого следуют выводы для Польши? Во-первых, мы знаем, что помощи в случае возникновения конфликта будут ждать прежде всего от нас. Значит, для выполнения своих союзнических обязательств польской армии нужно будет поддерживать высокую боевую готовность, ведь ей придется подключиться к военным действиям уже в первые войны дни. При этом боеспособность наших войск должна быть достаточно высока, чтобы мы могли не только помочь странам Балтии, но и прикрыть оба фланга возможного наступления (Калининградская область и Белоруссия).

Способны ли польские вооруженные силы справиться с этими двумя задачами одновременно? В настоящий момент, скорее всего, нет. Масштаб, в котором мыслят американцы, не позволяет им верно оценить некоторые элементы ситуации безопасности в отдельных регионах, так что, возможно, их ожидания в отношении Польши завышены. Варшаве и Вашингтону в ближайшие годы предстоит найти способ, позволяющий преодолеть появляющиеся в этом контексте расхождения. То, что обе страны заинтересованы в сдерживании России, очевидно, однако, их представления о том, как следует действовать в случае, если конфликт станет реальностью, могут отличаться.

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