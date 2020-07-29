Затримані під Мінськом бойовики перебувають у складі "ПВК Вагнера"

Правоохоронні органи Білорусі уточнили, що затримані під Мінськом 32 бойовики перебувають у складі російської приватної військової компанії Вагнера.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Сьогодні вночі співробітники правоохоронних органів Білорусі під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії Вагнера. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли в правоохоронних органах, було отримано інформацію про прибуття на територію Білорусі більш як 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожний по невеликій ручній поклажі і на всіх - три великі важкі валізи, завантаження яких до транспортного засобу здійснювали кілька чоловіків.

Після прибуття в столицю в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів Мінська і мала виселитися 25 липня, проте покинула готель 27 липня і переїхала до одного з санаторіїв Мінського району.

За даними адміністрації санаторію, приїжджі привернули до себе увагу нехарактерною для російських туристів поведінкою і одноманітним одягом в стилі мілітарі. Спиртного не вживали, розважальні заклади не відвідували, трималися окремо, намагаючись не привертати до себе уваги. Вони невеликими групами уважно вивчили територію й оточення санаторію. Сьогодні вночі 32 особи силами групи "А" КДБ за підтримки ОМОН ГУВС Мінміськвиконкому були затримані. Крім того, ще одну особу виявлено і затримано на півдні країни. Стосовно вказаних осіб Слідчим комітетом проводиться перевірка.

У розпорядження БЕЛТА потрапив список затриманих громадян Російської Федерації, який ЗМІ оприлюднило.

Як відомо, група "ПВК Вагнера" підтримується Росією і застосовується як недержавні суб'єкти як інструмент силового впливу на владу за кордоном.

Раніше правоохоронні органи Білорусі заявили, що в ніч на 29 липня затримали під Мінськом 32 бойовиків іноземної приватної військової компанії.