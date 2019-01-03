Затриманий в РФ американський шпигун виявився громадянином Канади

У канадському Міністерстві закордонних справ (МЗС) заявили, що Пол Уїлан, якого затримали в Росії за підозрою в шпигунстві, є громадянином Канади.

Про це повідомляє телеканал CBC з посиланням на джерело у відомстві.

У МЗС розповіли, що влада Канади обізнана про затримання канадського громадянина в Росії. При цьому у відомстві додали, що не можуть нічого розповісти про нього через закон про недоторканність особистого життя.

За даними CBC, Уїлан народився в Оттаві в 1970 році, однак на початку 70-х переїхав в США. Його брат Девід Уїлан, який постійно проживає в Канаді, не зміг підтвердити телеканалу наявність канадського громадянства в підозрюваного.