Завершить спор с Грецией: Македония готова изменить свое название

Македония готова добавить географический классификатор к названию своей страны для того, чтобы решить спор с Грецией, которая препятствует ее вступлению в Европейский Союз и НАТО. Об этом сообщает Reuters.

"Я хотел бы, чтобы переговоры (с Грецией, - ред.) достигли успеха ... Мы готовы к географическому классификатору в названии", - сказал премьер-министр Македонии Зоран Заев.

Стороны могут согласиться на такие названия, как Северная Македония, Новая Македония или Верхняя Македония.

По словам премьер-министра, аэропорт, который сейчас назван в честь Александра Македонского будет переименован в "Международный аэропорт Скопье", а шоссе будет называться "Дружба".

Спор продолжается со времен распада Югославии. Афины считают, что страна Македония не может называться Македонией, потому что так называется одна из провинций Греции.

По требованию Греции Македонию приняли в ООН в 1993 году под названием Бывшая Югославская Республика Македония.

Ранее премьер Македонии заявил, что готов пойти на компромисс относительно названия страны при вступлении в НАТО.