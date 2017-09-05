Заявления Путина о миротворцах ООН - это попытка легализации "ДНР/ЛНР" и создания образа борца за мир - эксперт

Заявление российского лидера о введении миротворческой миссии на Донбасс скорее направлено "на поддержание образа Путина-миротворца в глазах избирателей граждан" и фактически невыполнимо. Такое мнение в комментарии "ОстроВу" выразил эксперт по международной политике Андрей Бузаров.

"Эта инициатива (о введение миротворцев на Донбасс - ред) не выполнима, и направлена скорее на поддержание образа Путина миротворца в глазах избирателей граждан РФ накануне предстоящих президентских выборов.

Эксперт отметил ряд моментов, почему данная инициатива невыполнима.

"Во-первых вряд ли она согласована с другими постоянными членами Совета безопасности ООН - Китаем, Францией, США, Великобританией. Китай теоретически поддержать может эту инициативу, но я не думаю, что другие постоянные члены СБ ООН поддержат ее. И она вряд ли согласована с участниками Нормандского формата переговоров - Францией, Германией, в том числе Украиной", - отметил А.Бузаров.

Во-вторых, по мнению эксперта, в этой связи возникает риск замораживания конфликта на Донбасс.

"Я не думаю, что руководство Украины согласится на эту инициативу, поскольку есть ряд противоречивых моментов, а именно это место разграничения и вопрос о том, какие цели преследует подобная миссия ООН. Тут четкое разногласие с Украиной. Сама по себе подобная инициатива, если даже будет поддержана теоретически всеми постоянными участниками ООН, то она практически заморозит конфликт (на Донбассе) и лишит Украину возможности вернуть эти территории под свой контроль. Фактически это узаконит существующую линию разграничения на Донбассе", - считает он.

По его словам, если посмотреть примеры других подобных конфликтов, где была введена миротворческая миссия ООН, то "это будет свидетельствовать о полном замораживании конфликта и о фактическом лишении Украины части своей территории".

Кроме того, по мнению Бузарова, "Путин сделав заявление о миротворческом контингенте на Донбассе косвенно намекнул (четко заявил "ОстроВ"), что необходимо вести переговоры с представителями "ДНР" и "ЛНР". "Таким образом идет легализация "ДНР/ЛНР" хотя бы через механизм международной дипломатии", - считает эксперт.

Также А.Бузаров отметил, что введение миротворцев не предусмотрено в Минских соглашениях.

"Главным камнем преткновения в данной ситуации будут оставаться Минские соглашения, поскольку они не предполагают введения миротворческого контингента. Украина и другие страны говорят о необходимости выполнении Минских соглашений, которые не предусматривают этого, то есть это (введение миротворцев на Донбасс - ред) идет вразрез с соглашениями. При этом альтернативные пути никто не предлагал и они и не рассматривались ведущими странами, поэтому это заявление (Путина - ред) выглядит не совсем логичным с точки зрения международной обстановки, но выглядит абсолютно закономерным в рамках той предвыборной компании в РФ и общеполитической ситуации в РФ", - подытожил эксперт.

Как сообщал "ОстроВ", Владимир Путин сегодня на пресс-конференции заявил, что считает размещение миротворцев на Донбассе вполне уместным при выполнении ряда условий. В частности, он считает, что миротворцы могут находиться только на линии разграничения на Донбассе, и должны быть введены после прямых переговоров с оккупированными Донецком и Луганском.

Как сообщалось ранее, первый заместитель министра иностранных дел Украины, глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что ведение миротворцев ООН в зону конфликта на Донбассе блокирует Россия.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область 22 августа заявил, что Украина предложит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью.

ОстроВ

Times.dn.ua

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