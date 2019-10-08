Зеленский и Трамп не поздравляли Путина с Днем рождения, - Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп не поздравили главу Российской Федерации Владимира Путина с Днем рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"До конца 7 октября я не видел среди поступивших посланий с поздравлениями каких-либо посланий от Трампа и Зеленского. Или их нет, или они могут поступить позже: иногда по дипломатическим каналам они могут поступать с задержкой. А могут и вообще не поступать", - сказал пресс-секретарь Путина.

По словам Пескова, президент РФ провел этот день с родными, друзьями и телефоном. В День рождения у Путина состоялось более 10 телефонных переговоров. В частности главу РФ поздравили президенты Азербайджана, Беларуси, Сербии, Казахстана и другие.