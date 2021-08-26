Зеленський обговорив з еміром Катару питання евакуації українців з Афганістану

26 серпня президент України Володимир Зеленський поспілкувався телефоном з еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані. Про це поінформував сайт глави держави.

"Сторони обговорили можливість налагодження дієвої співпраці з метою евакуації громадян України та інших держав із території Афганістану", - ідеться в повідомленні пресслужби президента.

Також Зеленський і Аль Тані обговорювали інвестування Катару в економіку України, "зокрема відкриття спільних підприємств в аграрній і промисловій сферах та нарощення військово-технічного співробітництва".

Президент України назвав Катар одним із головних партнерів держави в регіоні Перської затоки і "запропонував активізувати співпрацю для досягнення конкретних результатів".

Аль Тані також прийняв запрошення Зеленського відвідати Україну з офіційним візитом, зазначає пресслужба президента.

Ситуація з безпекою в Афганістані погіршилася на тлі виведення американських військ, яке почали у квітні 2021 року. Станом на 15 серпня рух "Талібан" узяв під контроль практично всю країну, зокрема столицю Кабул. Президент Афганістану Ашраф Гані цього самого дня втік за кордон.

17 серпня представники "Талібану" дали першу пресконференцію після приходу до влади, на якій пообіцяли, що ніхто не буде атакувати інші країни з території Афганістану, підтвердили загальну амністію для афганських чиновників і заявили, що жінки зможуть працювати, якщо будуть "жити за законами шаріату".

На тлі наступу "Талібану" іноземні держави почали евакуацію своїх громадян. Цей процес було паралізовано через те, що 16 серпня в аеропорту Кабула панував хаос і було скасовано всі комерційні рейси. 17 серпня процес евакуації відновився, хоча міністерка оборони Франції Флоранс Парлі повідомила, що блокпости талібів ускладнюють доступ до аеропорту.

Кілька країн (зокрема США, Франція, Німеччина, Великобританія) скерували своїх військовослужбовців до Афганістану для гарантування безпеки евакуації.

За даними НАТО, під час евакуації з Афганістану в кабульському аеропорту і його околицях протягом останнього тижня загинуло щонайменше 20 осіб.

Україна здійснила три евакуаційні рейси з Афганістану: перший - у ніч на 16 серпня, другий - у ніч на 22 серпня, третій - удень 23 серпня. Першими двома евакуювали понад 160 людей, 36 із них - українці, під час останнього - ще 98, зокрема 41 українця.

25 серпня у МЗС повідомляли, що в Афганістані залишається приблизно 90 громадян України.

26 серпня в аеропорту Кабула прогримів вибух, повідомляють про загиблих і поранених. Про постраждалих українців інформації немає.