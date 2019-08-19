Жена премьера Израиля устроила скандал в самолете во время полета в Киев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 августа прибыл в Украину вместе со своей супругой Сарой.

Об этом сообщают Вести Израиля.

Перед полетом в Киев жена премьера устроила скандал в израильском аэропорту. Она отчитала командира лайнера за то, что он якобы не приветствовал ее должным образом при посадке в самолет.

Затем на борту лайнера Нетаньяху вскочила со своего кресла и направилась в кабину пилотов. Однако туда ее не пустили и это еще более разозлило жену премьера.

Командир корабля вновь приветствовал чету Нетаньяху за 45 минут до посадки в Киеве. В этот раз имя супруги премьера прозвучало более акцентированно: "Желаем главе правительства и его супруге, госпоже Саре Нетаньяху, удачного визита".

В пресс-службе премьера рассказали, что речь идет о недоразумении, которое было немедленно исчерпано.

Сотрудники авиакомпании "Эль-Аль" заявили, что Нетаньяху постоянно пользуются их услугами во время официальных визитов.

"Мы были рады принять на борту нашего самолета премьер-министра и его супругу во время полета в Киев", - говорится в заявлении.

Как сообщал NEWSONE ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленский во время его визита в Украину.

В Офисе президента уточнили, что переговоры Зеленского и премьера Израиля состоятся 19 августа.



NewsOne

https://newsone.ua