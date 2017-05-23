Жертвами взрыва в Манчестере стали не менее 20 человек, сотни ранены

В результате возможного взрыва на стадионе "Манчестер Арена" погибли не менее 20 человек, сотни получили ранения, передает телеканал NBC News.

"По меньшей мере 20 человек погибли и сотни получили ранения после сообщения о взрыве на стадионе в северном английском городе Манчестер, где выступала американская певица Ариана Гранде", - говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря певицы, сама А.Гранде "в порядке".

Пока не ясно, связан ли инцидент с терроризмом, и никто пока не взял ответственность за содеянное, сообщил телеканалу высокопоставленный чиновник разведки США.

По неподтвержденной информации из правительственного источника, взрыв произошел у билетной кассы.