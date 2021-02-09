Жозеп Боррель відзвітував перед Європарламентом про результати візиту до Москви - що розповів

Нові санкції проти Росії Євросоюз почне готувати вже у лютому. А ухвалити їх може навесні. Обмеження стосуються порушення прав людини. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, який звітував перед Європарламентом про свій візит до Москви, передає "5 канал".

Боррель звинуватив Кремль в авторитаризмі й придушенні демократії. А також розкритикував за небажання йти на діалог та покращувати відносини з ЄС.

Дипломат заявив, що скористається своїм правом верховного представника та запропонує санкції проти Росії. Їх розглянуть на зустрічі міністрів закордонних справ у лютому та засіданні Європейської Ради у березні.

"Російська влада йде шляхом авторитаризму - і це дуже хвилює. Місця для громадянського суспільства та свободи самовираження стає дедалі менше. У країні майже не залишилося демократичної альтернативи. На прикладі Навального режим показав, що безжально присікає будь-які прояви демократії. Чинна система влади у Росії, яка поєднує корисливі економічні інтереси, військовий та політичний контроль, не залишає можливостей для демократичного верховенства права", - сказав Боррель.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки за підсумками свого візиту в Росію заявив, що Москва не виявляє готовності до діалогу.

З офіційним візитом Жозеп Боррель перебував у Москві від 5 по 7 лютого. Приводом стала ситуація довкола Олексія Навального та жорстоке придушення протестів на його підтримку. Дипломат визнав: поїздка була невдалою.

Тим часом понад 80-ро євродепутатів назвали її "принизливою", а Борреля звинуватили у тому, що недостатньо захищав інтереси Європи та зіпсував репутацію Євросоюзу. Парламентарі вимагають відставки глави дипломатії.

5 Канал

https://www.5.ua

