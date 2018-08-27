Журналістка повернулася до ФРН після ув'язнення в Туреччині

Німецька журналістка, яка тривалий час перебувала у турецькій в'язниці, повернулася до ФРН. Толу зазначила, що її непокоїть доля інших людей, які перебувають в турецьких тюрмах з політичних мотивів.

Німецька журналістка та перекладачка Мешале Толу, яка впродовж кількох місяців перебувала в ув'язненні у Туреччині, в неділю, 26 серпня, прилетіла до Штуттгарта. Після повернення до ФРН Толу наголосила, що її непокоїть доля сотень журналістів, опозиціонерів, правозахисників і студентів, які залишаються в турецьких в'язницях.

"Я б не сказала, що справді радію, що повернулася, оскільки я знаю, що у країні, де я була ув'язнена, нічого не змінилося", - цитує журналістку інформагенція dpa. Зокрема, чоловіку Толу і надалі заборонено залишати Туреччину.

Випадок 34-річної Толу, поряд з іншими аналогічними справами, серйозно ускладнив відносини між ФРН і Туреччиною. Анкара закидає Толу співпрацю з терористичними організаціями лівого спрямування. Журналістка провела сім місяців в ув'язненні і в середині грудня 2017 року була випущена з в'язниці під домашній арешт. У квітні 2018 року суд в Стамбулі вирішив залишити в силі заборону на виїзд щодо Толу. Кілька днів тому заборону на виїзд скасували.

Найгучнішими процесами проти німців у Туреччині, окрім справи Толу, тривалий час було переслідування іншого журналіста - Деніза Юджеля - та правозахисника Петера Штойдтнера. Їх також довгий час тримали за ґратами, але потім випустили на волю, не забороняючи при цьому виїзд з країни.

За офіційними даними, в Туреччині з політичних мотивів у тюрмах перебувають ще семеро німецьких громадян. Серед них - 73-річний Енвер Алтайлі, який сидить в одиночній камері вже рік, не будучи офіційно ні в чому обвинуваченим. Наприкінці липня на півдні Туреччини заарештували громадянина Німеччини Денніса Е., якого запідозрили в пропаганді через соцмережі діяльності Робітничої партії Курдистану, яку вважають терористичною в ЄС, США і Туреччині.

Джерело: Українська служба DW