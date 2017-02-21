Журналист: Евросоюз продлит санкции против Януковича и его 15 соратников

На следующей неделе Европейский союз планирует продлить санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и 15 его соратников.

Об этом сообщил брюссельский журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

"ЕС на следующей неделе продлит санкции против бывшего президента Украины Януковича и 15 его соратников", - написал он.

Как сообщал MIGnews.com.uа, адвокаты семей героев Небесной Сотни жалуются на отсутствие информации о расследовании преступлений бывшего президента Виктора Януковича. Однако если не будут внесены изменения в законодательство о процедуре заочного осуждения, то Европейский суд по правам человека отменит вынесенные ранее приговоры.