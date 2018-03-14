Журналисты нашли "диспетчера Борисполя", заявлявшего об "украинском следе" в катастрофе МН17

Санчес подтвердил, что получил за свою роль "испанского диспетчера" после катастрофы Боинга $48 тысяч

В расследовании Радио Свобода и румынских коллег из RISE Project журналисты установили личность так называемого испанского сотрудника аэропорта Борисполь, который заявлял об "украинском следе" в трагедии МН17 и на которого в том числе ссылался президент РФ Владимир Путин в своих рассказах режиссеру Оливеру Стоуну.

Диспетчером Карлосом оказался Хосе Кароса Барриос Санчес. Он имеет судимости в Испании и был арестован в Румынии за мошенничество.

В Твиттере он под псевдонимом spainbuca писал о том, что украинские самолеты преследовали малазийский Boeing, который был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донбассом.

Сразу после трагедии российская пропаганда активно распространяла различные версии трагедии. Одной из них стала версия об украинском следе, о котором активно писало пропагандистское издание Russia Today. Именно RT тоже ссылалось на сообщения "испанского диспетчера", который не только писал в твиттере, но и был показан в эфире испанского подразделения канала.

Авторы расследования нашли Санчеса и пообщались с ним в WhatsApp. Он утверждает, что получил в общем $48 тысяч из российских источников, в качестве платы за свою роль "испанского диспетчера Карлоса".

В RT отрицали, что когда-нибудь совершали такие платежи.

На днях нидерландское издание Zembla установило, что Служба безопасности Украины идентифицировала группу из семи человек, причастных к катастрофе пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 в небе над Донбассом. В списке подозреваемых указаны российские офицеры Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Николай Ткачев.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014 года. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. В августе 2014 года была создана Международная следственная группа, куда вошли представители России. В июле 2015 году Россия заблокировала в Совбезе ООН предложение создать международный трибунал по расследованию аварии MH17.

28 сентября 2016 года Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing Малазийских авиалиний рейса МН17, согласно которым самолет сбили с ЗРК Бук, который доставили на Донбасс из территории России