ЗМІ: У США розслідують небезпечне зближення лайнера Трампа з іншим літаком

Влада США розслідує небезпечне зближення лайнера, на борту якого перебував американський президент Дональд Трамп, з іншим літаком.

Про це повідомляє ABC з посиланням на джерела.

Відзначається, що інцидент стався в минулу п'ятницю, 3 лютого, в небі над Флоридою. До лайнеру, в якому знаходився Трамп, наблизилося якесь повітряне судно і деякий час два літаки летіли паралельно.

Також повідомляється, що літаки встановили візуальний контакт один з одним.

За словами джерел, літак наблизився до президентського борту на відстань, яке було ближче встановленого інтервалу в 3 морські милі (близько 5,5 км).

При цьому наголошується, що ризику зіткнення літаків не було.

В ході розслідування будуть допитані пілоти і диспетчери.