"Золотой глобус" распределил награды между лучшими драматическими актрисами

Клэр Фой и Изабель Юппер признаны Голливудской ассоциацией иностранной прессы "Золотой глобус" лучшими актрисами 2017 года.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Так, Изабель Юппер была награждена одной из самых престижных мировых кинопремий за роль в полнометражном фильме "Она", а Клер Фой - за мастерское перевоплощение в телевизионном биографическом сериале "Корона".

Добавим, что именно "Корона" была признана лучшим драматическим сериалом года, а "Она" стала триумфатором среди фильмов на иностранном языке.

Как сообщал Укринформ, это уже 74-я церемония вручения премии "Золотой глобус" Голливудской ассоциации иностранной прессы. Сейчас она традиционно происходит в отеле Beverly Hilton в Голливуде. "Золотой глобус" считается одной из наиболее престижных наград (после "Оскара") и кроме сферы кинематографии охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.