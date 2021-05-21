Ізраїль оголосив про припинення вогню в Секторі Газа

Військовий кабінет при уряді Ізраїлю одноголосно проголосував за припинення вогню в Секторі Газа. Там зазначили, що ХАМАС максимально ослаблений, йому нанесені серйозні удари.

Про це повідомило видання Times of Israel.

Відзначається, що засідання кабінету з питань безпеки Ізраїлю тривало 3 години. Її учасники одноголосно проголосували за одностороннє припинення вогню. Очікується, що перемир'я почнеться 21 травня з 02:00 за місцевим часом (збігається з київським).

Представник Міноборони Ізраїлю, який проводив брифінг за підсумками засідання, повідомив, що в операції в Секторі Газа досягнуті всі цілі. "ХАМАС зупинений, йому завдано серйозних ударів", - уточнив він.

За даними телестанції Sky News, рух ХАМАС погодилося на перемир'я з Ізраїлем за посередництва Каїра.

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