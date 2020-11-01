Ізраїль почав випробування вакцини від коронавірусу на людях

У неділю, 1 листопада, Ізраїль почав випробування на добровольцях своєї вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Перша ін'єкція була зроблена в лікарні "Шиба" в місті Рамат-Гані 26-річному волонтеру Сегев Арель. Також препарат ввели 34-річному Анар Отолангі в медичному центрі "Адас ейн-Керем" в Єрусалимі. Протягом наступних 24 годин добровольці залишаться під наглядом лікарів.

Спочатку в дослідженні візьмуть участь 80 добровольців, а в грудні число буде збільшено до 960 людина. Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 тисяч добровольців запланований на квітень/травень.

"Ми на останньому етапі", - сказав Шмуель Шапіра, генеральний директор Ізраїльського інституту біологічних досліджень.

Інститут, який перебуває під наглядом Міністерства оборони, почав випробування вакцини BriLife на тварин в березні та тиждень тому оголосив, що отримав схвалення регулюючих органів для переходу на наступний етап.

Водночас Німеччина планує почати вакцинацію проти коронавірусу до кінця року.

Бразильський інститут заявляє, що китайська вакцина Sinovac виявилася безпечною . Зараз вона знаходиться на пізній стадії випробувань в Бразилії, Індонезії та Туреччини.

А Європейський Союз розраховує, що серйозні поставки вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в країни Європи розпочнуться в квітні 2021 року.

