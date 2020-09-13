Ізраїль повертає жорсткий карантин, оголошена загальнонаціональна ізоляція

Уряд Ізраїлю схвалив введення тритижневої загальнонаціональної ізоляції для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п'ятницю. З 18 вересня жителям не можна буде відходити від будинків більше, ніж на 500 метрів. Також ресторани, готелі, тренажерні зали та басейни будуть закриті. Разом з тим, ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.

Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні й на тлі критики прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.

Нагадаємо: станом на вечір неділі, 13 вересня, в Ізраїлі нарахували вже 153 759 випадків зараження COVID-19. Від недуги померли 1 108 осіб, одужали - 114 635.