Ізраїль від завтра поновлює авіасполучення з усіма країнами

Уряд Ізраїлю вирішив відновити авіасполучення з усіма країнами світу з 16 березня.

Як передає Укрінформ, про це інформує Haaretz.

Втім, квоти на кількість прибулих до країни залишаються чинними. Міністри вирішили зберегти обмеження у 3 000 осіб на день.

У своєму рішенні уряд зазначив, що міністерство охорони здоров'я має повноваження скасовувати авіарейси, прибуття яких потенційно може загрожувати здоров'ю населення країни.

До цього часу ізраїльтяни мали право повертатися до Ізраїлю лише рейсами з обмеженої кількості міст: Лондон, Франкфурт, Париж, Київ та Нью-Йорк.

Як повідомила Укрінформу пресслужба "Міжнародних Авіаліній України", наразі компанія має підтвердження щодо виконання наступних рейсів: Київ - Тель- Авів - по 2 рейси 17, 18, а також один рейс 15 березня; Тель-Авів - Київ - по одному рейсу 15, 16, 17, 19 та 2 рейси 18 березня.

У посольстві також оприлюднили інформацію про рейси авіакомпанії МАУ Київ - Тель-Авів - Київ, які доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до виконання у період до 20 березня.