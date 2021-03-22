Ізраїль завершив вакцинацію половини населення

Станом на 22 березня понад 50% жителів Ізраїлю повністю вакцинувалися проти коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, 50,2% ізраїльтян отримали обидві дози вакцини, при цьому по одній дозі вакцини отримали 57,1% жителів. Загалом у країні зробили 9 711 316 щеплень.

Повідомляється, що на Сейшелах повністю щеплено 28,8% жителів, в Монако - 21,4%, у Чилі - 15%.

Загалом у 133 країнах зроблено понад 447 млн щеплень проти коронавірусу. У світі щодня вводять приблизно 11 млн доз вакцин.

У США від початку пандемії зроблено понад 124 млн щеплень. Серед лідерів за кількістю щеплень - Китай (понад 74,9 млн), країни ЄС (понад 57,2 млн), Індія (більше 44,6 млн), Велика Британія (понад 29,8 млн), Бразилія (понад 15,4 млн), Туреччина (13 млн) та Німеччина (понад 10,4 млн).

Міністр охорони здоров'я Україні Максим Степанов заявив, що в Україні проведено 111 025 щеплень проти коронавірусу, зокрема 111 024 особи отримали першу дозу вакцини.

За даними Worldometer, у світі підтверджено 123 868 982 випадки COVID-19, зокрема 2 727 738 летальних, одужали 99 795 152 особи.