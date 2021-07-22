Зупинити "Північний потік-2" вже неможливо, - Байден

Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що з огляду на етап реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

Про це повідомляє CNN.

"Північний потік" завершено на 99%. Ідея про те, що можна було щось сказати або зробити, щоб зупинити його, була неможлива", - сказав Байден у Кентуккі перед тим, як повернутися до Вашингтона.

"Але у мене, як ви знаєте, були дуже, дуже плідні дискусії з Ангелою Меркель, і вона працює, і з урядом Німеччини з приводу зобов'язання, яке передбачає, що якщо насправді Росія докладе зусиль, щоб навмисно заподіяти шкоду Україні або іншим країнам, вони дадуть відповідь", - додав Байден.