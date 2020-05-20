Зурабішвілі вважає помірною реакцію Тбілісі на призначення Саакашвілі на посаду в Україні

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що реакція офіційного Тбілісі на призначення колишнього президента Міхеіла Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України була нормальною.

"Наша реакція була цілком нормальною. Я знаю дипломатичну мову і що можна і що не можна. Реакція була помірною, нормальною, яка і повинна була бути. Відкликання посла для консультацій цілком природньо. (...) Тут немає нічого незвичайного", - сказала Зурабішвілі у вівторок ввечері в ефірі грузинської телекомпанії "Руставі-2".

"Почекаємо майбутнього, наскільки зможемо і зможе керівництво України, щоб мати з нами ті відносини, які нам потрібні", - зазначила вона.

Зурабішвілі при цьому вважає, що з української сторони, з боку стратегічного партнера Грузії було "недипломатичним" не інформувати Тбілісі про прийняте рішення і не обговорювати це питання.

При цьому вона заявила, що з грузинської сторони не було жодних кроків, які могли б бути сприйняті дружньою Україною як образа.

9 травня прем'єр-міністр Грузії Георгій Гахарія заявив журналістам, що відкликання з України грузинського посла для проведення консультацій не означає, що будуть поставлені під сумніви дипломатичні відносини. Він висловив упевненість, що через "окремо взятих безвідповідальних політиків" відносини між Грузією і Україною не опиняться під питанням.

Водночас, глава грузинського уряду, оцінюючи рішення про призначення Саакашвілі на посаду глави виконавчого комітету реформ при президенті України, назвав це рішення незрозумілим. Він нагадав, що після того, як Саакашвілі був призначений свого часу губернатором Одеської області, знадобилися певні зусилля, щоб повернути відносини між Грузією і Україною в нормальні рамки.

Пізніше відкликаний з Києва грузинський посол Теймураз Шарашенідзе заявив журналістам, що до вильоту в Тбілісі провів зустріч в МЗС України, де передав ноту протесту і зафіксував офіційну позицію Тбілісі з приводу призначення Саакашвілі. "Для грузинської сторони є неприйнятним призначення засудженої в Грузії особи на посаду в країні, яка є стратегічним партнером", - сказав дипломат.