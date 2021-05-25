Зустріч Байдена з Путіним очікується 15-16 червня у Швейцарії - ЗМІ

Перша зустріч президента США Джо Байдена з російським президентом Володимиром Путіним, імовірно, відбудеться 15-16 червня у Швейцарії, повідомляє телеканал CNN із посиланням на американських офіційних осіб.

"Очікується, що перша особиста зустріч між президентом Джо Байденом і російським президентом Володимиром Путіним відбудеться наступного місяця у Швейцарії", - інформує CNN.

"Офіційні особи заявили, що Женева стала останнім претендентом на роль міста для проведення давно обговорюваної зустрічі між двома лідерами, які, як очікується, зберуться 15-16 червня після завершення першої міжнародної поїздки Байдена від моменту вступу на посаду", - зазначає телеканал.

Водночас представник Білого дому відмовився уточнювати, яке саме місто прийме саміт двох лідерів, доки сторони не визначать усіх деталей зустрічі.

Раніше джерела агентства Associated Press зазначали, що потенційним місцем проведення зустрічі двох президентів - 15 і 16 червня - розглядається Женева. Крім того, телеканал NBC з посиланням на джерела в американській адміністрації в понеділок повідомляв, що зустріч Байдена і Путіна, найімовірніше, відбудеться в Женеві.

На початку травня Байден заявляв, що він очікує зустрічі з Путіним, коли вирушить у Європу в середині червня для зустрічей із лідерами НАТО, на саміт G7 і переговори США-ЄС.