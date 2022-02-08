Зустріч з Макроном: Путін маніпулює наслідками прийняття України до НАТО

Путін озвучив наслідки ухвалення України до НАТО, на його думку.

Якщо Україна вступить до НАТО, то може розпочатись військовий конфлікт за участю Альянсу.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін на пресконференції за підсумками переговорів із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Путін звернувся до французького журналіста, який запитав: "Уявіть, що Україна - член НАТО. П'ята стаття північноатлантичного договору не скасована. Навпаки, пан Байден сказав, що п'ята стаття - абсолютний імператив. І буде виконано. Отже, виникне військова конфронтація з НАТО "Я хочу вас запитати, а ви хочете воювати з Росією? Ви запитаєте своїх читачів. Ви хочете, щоб Франція воювала з Росією? Ну так воно і буде. Наша стурбованість продиктована і питаннями із загальноєвропейською безпекою".