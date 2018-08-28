Зв'язки з політикою та звинувачення у корупції: що відомо про ймовірного вбивцю українки у Мексиці

За підозрою у вбивстві українки Ярослави Ненастіної у мексиканському штаті Пуебла затримали 33-річного Альфонсо Н. - він був останнім, хто бачив її живою. Суддя застосував до нього попередній арешт.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Página Negra.

За попередніми даними, він зв'язався зі своєю жертвою вранці 11 серпня в одному з магазинів мексиканської торгової мережі Oxxo, звідти вони вирушили в його квартиру, де він убив жінку, розчленував її і сховав докази, кинувши останки в поле. Але виявлений одяг й особливі знаки (татуювання) жертви допомогли ідентифікувати та знайти ймовірного вбивцю.

Про своє перебування з новим знайомим жінка повідомила свого партнера за годину до події, а також надіслала фото з місця перебування в муніципалітеті Еййоцінґзіно. Саме цивільний чоловік, з яким вони нещодавно переїхали в інше місто, повідомив прокуратуру про зникнення Ярослави, після чого почалося розслідування.

Як повідомило видання El Sol de Puebla, імовірний убивця мав зв'язки з політикою та був близьким до політичної партії соціальної інтеграції (Pacto Social de Integración). Крім того, за даними Diario Cambio, мексиканця раніше підозрювали у злочинах, пов'язаних з корупцією. Тоді його відпустили на волю під заставу 5 тисяч песо та з зобов'язанням щотижнево з'являтися в поліції.

Інформацію про політичне минуле підозрюваного підтвердила також співрозмовниця ТСН.ua, яка тримає зв'язок з батьками загиблої. Вона також зазначила, що батьки збирають гроші на адвоката, але необхідної суми поки не мають.

Зазначимо, що у низці мексиканських ЗМІ злочин названо "фемініцидом" - термін на позначення вбивства жінок через їхню стать.

Знайома загиблої також поінформувала, що діти жінки - 10 річний Карлос і 13- річна Сусанна - наразі перебувають з батьками чоловіка Ярослави, який помер від раку багато років тому.

"ЇЇ батьки нещодавно переїхали, на облаштування в новому місці потрібні були кошти, тому на адвоката зараз збираємо звідусіль. Дітей віддали тимчасово батькам загиблого чоловіка Ярослави, бо постійно перебувають у судах, займаються пошуком свідків і адвоката", - повідомила вона.

Нагадаємо, 25 серпня у мексиканському штаті Пуебла знайшли мертвою українку Ярославу Ненастіну, яку вважали зниклою безвісти, повідомляє "Високий Замок".