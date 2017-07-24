Зять Трампа подтвердил контакты с россиянами - СМИ

Зять и помощник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер подтвердил свои четыре контакта c представителями России во время президентской кампании в США и после нее. Об этом сообщает Bloomberg.

При этом он назвал встречи незапоминающимися и отрицал сговор с российским правительством с целью помочь Трампу победить.

"Я не вступал в сговор и не знал никого другого в кампании, которая вступала в сговор с любым иностранным правительством", - сказал Кушнер.

По его словам, у не было "никаких неправильных контактов". "Я не полагался на российские фонды для финансирования своей деятельности в частном секторе", - подчеркнул он.

27 мая сообщалось, что Кушнер и посол РФ в Вашингтоне Сергей Кисляк обсуждали возможность создания секретного и безопасного канала связи между переходной командой Трампа и Кремлем.

26 мая сообщалось, что Кушнер уже находится под пристальным вниманием ФБР в расследовании о связях с РФ и вмешательстве Кремля в американские выборы.