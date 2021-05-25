З'явилося перше відео з Протасевичем із СІЗО (відео)

Білоруський провладний Telegram-канал "Жёлтые сливы" опублікував відеозвернення колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який був затриманий при примусовій посадці рейсу Ryanair в Мінську.

Це перше оприлюднене відео після його затримання напередодні. Воно триває менше 30 секунд.

Опозиціонер говорить, що продовжує "співпрацювати зі слідством" та дає свідчення щодо організації протестів у Мінську. Також Протасевич стверджує, що у нього нема жодних проблем зі здоров'ям.

"Зараз я знаходжуся в СІЗО No1 Мінська. Можу заявити, що жодних проблем зі здоров'ям, у тому числі з серцем чи з будь-якими іншими органами, у мене немає. Відношення зі сторони співробітників до мене максимально коректне і по закону. Я продовжую співпрацювати зі слідством і даю свідчення по факту організації масових заворушень у Мінську", - сказав на відео Протасевич.

Telegram-канал Nexta, реагуючи на відео з Протасевичем, припускає, що його після затримання побили, і публікує кадр з відео, де зблизька видно його обличчя.

Зазначимо, білоруський політолог Валерій Карбалевич припускав в інтерв'ю "Главкому", що Протасевич під тиском може виступити на ТБ і вибачитися за все.

Нагадаємо, у понеділок ввечері мати засновника порталу Nexta Романа Протасевича повідомила, що її син перебуває в одній з лікарень Мінська у критичному стані. Натомість у МВС стверджують, що Протасевич перебуває в СІЗО білоруської столиці. "Скарг на стан здоров'я від нього не надходило", - заявили силовики.

Як відомо, у неділю зранку стало відомо про те, що в аеропорту Мінська екстрено сів літак Ryanair через повідомлення про вибухівку на борту.

Згодом стало відомо, що білоруські силовики затримали колишнього головного редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, що знаходився на його борту. Для того, щоб примусити літак сісти, в повітря були підняті винищувачі МіГ-29.

При цьому незадовго до вильоту Протасевич повідомив про стеження за ним у аеропорту Афін.

Ввечері 24 травня секретар РНБО заявив, що Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю.

Також Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) у четвер, 27 травня, збереться на засідання через інцидент з літаком авіакомпанії Ryanair в Білорусі. Засідання було скликане головою Ради ІКАО.