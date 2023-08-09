50 танків Leopard 1 викупила у Бельгії Rheinmetall. З них 30 передасть ЗСУ

Компанія Rheinmetall готує черговий експорт бойових танків в Україну, для цього концерн придбав 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems.

Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела у промислових колах.

Дюссельдорф Виробник зброї Rheinmetall готує подальший експорт бойових танків в Україну. З цією метою компанія придбала 50 танків Leopard 1 у бельгійської компанії OIP Land Systems, як стало відомо Handelsblatt з промислових кіл.

Тепер машини мають бути переобладнані на німецьких заводах компанії в Дюссельдорфі для розгортання в Україні. Зрештою, близько 30 з 50 бойових танків будуть доставлені в Україну.

Спочатку бельгійські ЗМІ повідомили про закупівлю 50 бойових танків. Однак не було зрозуміло, хто саме купив Leopard 1 у компанії OIP Land Systems. Основний бойовий танк є попередником Leopard 2, який зараз використовується Бундесвером, і кілька десятків яких вже було експортовано в Україну. Країна вкрай залежна від поставок зброї із Заходу, щоб відбити напад Росії на свою територію.

Нагадаємо, німецький виробник зброї Rheinmetall протягом 3 місяців відкриє завод в Україні.

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