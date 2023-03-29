Байден прокоментував плани Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю

Президент США Джо Байден у вівторок заявив журналістам, що він стурбований планами Росії розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі.Главу Білого дому цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи оголошення президента Росії Владіміра Путіна про намір розмістити у Білорусі ядерну зброю, Байден заявив про "стурбованість".

"Вони ще не зробили цього, якщо тільки нічого не сталося, поки я був у вертольоті. Звичайно, я стурбований цим", - заявив американський президент.

Він повторив свою позицію щодо небезпечності ядерної риторики Росії.

"Про що я говорив з вами, хлопці, протягом останнього року? Це небезпечна розмова, і вона викликає занепокоєння", - додав американський президент.

У суботу 25 березня президент Росії Владімір Путін заявив про плани розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва пообіцяла завершити будівництво спеціального сховища тактичної ядерної зброї там до початку липня.

Засідання Ради Безпеки ООН щодо розміщення в Білорусі тактичної ядерної зброї РФ має відбутись цього тижня.

МЗС Білорусі заявило, що розміщення ядерних боєзарядів РФ на території країни без передання Мінську контролю за ними не суперечить міжнародному праву та повторює практику НАТО.